عاجل الاحتلال يقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله

02:56 م

الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قرية المغير شمال شرق رام الله.





وأفادت مصادر ، بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز تجاه المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم خلال الاقتحام، ما أدى اشتعال النيران في ممتلكات بعض المواطنين الفلسطينيين.









