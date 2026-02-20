عاجل الاحتلال يقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله

وأفادت مصادر ، بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز تجاه المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم خلال الاقتحام، ما أدى اشتعال النيران في ممتلكات بعض المواطنين الفلسطينيين.
