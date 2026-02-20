الجمعة 2026-02-20 04:40 م

عاجل الاحتلال يقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله

الجمعة، 20-02-2026 02:56 م
الوكيل الإخباري-  اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قرية المغير شمال شرق رام الله.اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز تجاه المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم خلال الاقتحام، ما أدى اشتعال النيران في ممتلكات بعض المواطنين الفلسطينيين.
 
 


