عاجل جثث عشرات الشهداء منتشرة في شوارع جباليا

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الوكيل الإخباري- أكد مسؤول في وزارة الصحة بغزة بأن جثث عشرات الشهداء منتشرة في شوارع جباليا بفعل القصف الإسرائيلي المستمر. اضافة اعلان





كما أفاد بأن عدد من المدنيين قضوا جوعا وعطشا داخل منازل في جباليا بسبب الحصار المستمر.



وكالات