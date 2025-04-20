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عاجل حماس: عملية حومش رد طبيعي على جرائم الاحتلال

حماس
حماس
 
الأحد، 20-04-2025 10:46 م

الوكيل الإخباري-   قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ان عملية إطلاق النار قرب مستوطنة حومش رد مشروع على جرائم الإبادة في قطاع غزة.

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وأضافت "ننعى الشهيد المقاوم سليمان مناصرة منفذ عملية إطلاق النار في حومش".


ودعت  أحرار الضفة وأبناء الشعب الفلسطيني لتصعيد المقاومة وتنفيذ عمليات نوعية لردع الاحتلال ومستوطنيه ووقف جرائمهم.

 
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