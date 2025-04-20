عاجل حماس: عملية حومش رد طبيعي على جرائم الاحتلال

وأضافت "ننعى الشهيد المقاوم سليمان مناصرة منفذ عملية إطلاق النار في حومش".
ودعت أحرار الضفة وأبناء الشعب الفلسطيني لتصعيد المقاومة وتنفيذ عمليات نوعية لردع الاحتلال ومستوطنيه ووقف جرائمهم.
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