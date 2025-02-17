 
الإثنين 2025-02-17 02:12 ص
 

عاجل مكتب نتنياهو: لم يكن هناك أي ضغط أميركي لإرسال الوفد إلى المفاوضات

نتنياهو
نتنياهو
الإثنين، 17-02-2025 12:29 ص

الوكيل الإخباري-   قال مكتب نتنياهو ردا على القناة الـ12 "لم يكن هناك أي ضغط أميركي لإرسال الوفد إلى المفاوضات بشأن المرحلة الثانية".

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وأضاف ان الحديث عن المرحلة الثانية يتعلق باليوم التالي وسيقوده المستوى السياسي.

 
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