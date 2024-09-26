عباس: سنقدم طلبا بخصوص عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان السلطة الفلسطينية سنقدم طلبا للجمعية العامة بخصوص عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة. اضافة اعلان





واضاف في خطابه بنيويورك في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة: إسرائيل لم تف بشروط الحصول على عضوية الأمم المتحدة ، وهي غير جديرة بعضوية الأمم المتحدة.