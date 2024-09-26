 
الخميس 2024-09-26 10:30 م
 
 

عباس: سنقدم طلبا بخصوص عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
محمود عباس
الخميس، 26-09-2024 08:34 م
الوكيل الإخباري-    قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان السلطة الفلسطينية سنقدم طلبا للجمعية العامة بخصوص عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.اضافة اعلان


واضاف  في خطابه بنيويورك في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة: إسرائيل لم تف بشروط الحصول على عضوية الأمم المتحدة ، وهي غير جديرة بعضوية الأمم المتحدة.
 
gnews

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