عباس: سنقدم طلبا بخصوص عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة

واضاف في خطابه بنيويورك في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة: إسرائيل لم تف بشروط الحصول على عضوية الأمم المتحدة ، وهي غير جديرة بعضوية الأمم المتحدة.
-
أخبار متعلقة
-
رويترز: أميركا زودت إسرائيل ب8.7 مليار دولار لدعم جهودها الحربية
-
دبلوماسي غربي : نتنياهو يؤيد وقف إطلاق النار مع حزب الله
-
15 شهيدا بقصف مدرسة تؤوي نازحين في جباليا
-
39 شهيدا و86 مصابا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة الى 41,534 والاصابات إلى 96,092 منذ بدء العدوان
-
البنك الدولي: الفقر ينهش قطاع غزة بنسبة 100%
-
تقرير فلسطيني: إسرائيل دمرت 5 آلاف منشأة سياحية في غزة
-
الاحتلال يُخلّف دمارا هائلا في البنية التحتية قبل انسحابه من جنين