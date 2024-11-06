 
الأربعاء 2024-11-06 04:58 م
 

عباس يهنئ ترامب ويأمل دعم "التطلعات المشروعة"

عباس وترامب
عباس وترامب
الأربعاء، 06-11-2024 04:00 م

الوكيل الإخباري- هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، آملا أن يدعم "التطلعات المشروعة" للشعب الفلسطيني.

اضافة اعلان


وأعرب عباس في برقية تهنئة -حسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا)- عن "تطلعه إلى العمل مع الرئيس ترامب من أجل السلام والأمن في المنطقة".


وأضاف "سنظل ثابتين في التزامنا بالسلام، ونحن على ثقة بأن الولايات المتحدة ستدعم تحت قيادتكم التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني".

 
gnews

أحدث الأخبار

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية بحث التعاون بين أمانة عمان والسفارة البولندية

لبنان

عربي ودولي 8 شهداء في غارة إسرائيلية قرب بعلبك اللبنانية

تعبيرية

ترند الانتخابات الأمريكية تعتلي منصات التواصل .. هل ينهي ترامب حرب غزة ؟

عباس وترامب

فلسطين عباس يهنئ ترامب ويأمل دعم "التطلعات المشروعة"

لاات

أخبار الشركات بنك الاتحاد ويونيسف يجددان شراكة دعم العمل المناخي الذي يقوده الشباب في الأردن

ا

أخبار محلية إطلاق خدمة إصدار شهادات إلكترونية لإجازة المستحضرات الصيدلانية والطبيعية وأغذية الرضّع

ت

عربي ودولي الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا على محور كورسك تجاوزت 30 ألف جندي

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني نابلس /٤ يواصل تقديم خدماته الطبية والعلاجية



 


الأكثر مشاهدة