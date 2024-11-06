عباس يهنئ ترامب ويأمل دعم "التطلعات المشروعة"

الوكيل الإخباري- هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، آملا أن يدعم "التطلعات المشروعة" للشعب الفلسطيني.

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وأعرب عباس في برقية تهنئة -حسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا)- عن "تطلعه إلى العمل مع الرئيس ترامب من أجل السلام والأمن في المنطقة".