عرائض الاحتجاج في الكيان تمتد إلى لواء غولاني

ويُعدّ لواء غولاني من وحدات النخبة القتالية في الجيش الإسرائيلي، وشارك في معظم الحروب التي خاضها جيش الاحتلال منذ تأسيسه.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، إن الموقعين أكدوا في بيان تأييدهم لرسالة الطيارين الموقعة يوم 9 أبريل/نيسان الحالي، التي تطالب بإعادة الأسرى إلى إسرائيل دون تأجيل، حتى إن كان الثمن وقف الحرب فورًا.
وخلال الـ48 ساعة الأخيرة، انضم آلاف الإسرائيليين، من العسكريين في الاحتياط والمستوطنين من قطاعات مختلفة، إلى الرسالة التي وقعها المئات من جنود الاحتياط في سلاح الجو، من بينهم طيارون، والتي دعت إلى وقف الحرب لإعادة الأسرى.
والجمعة، كشفت وسائل إعلام عبرية أن نحو ألف من جنود الاحتياط والمتقاعدين في سلاح الجو الإسرائيلي، بينهم طيارون في الخدمة الفعلية، وقعوا رسالة تدعو إلى وقف الحرب لإعادة الأسرى من غزة.
وتبعهم في خطوتهم 1525 عسكريًا من سلاح المدرعات، وأكثر من 1600 من قدامى الجنود في لواءَي المظليين والمشاة، وعشرات العسكريين في سلاح المدرعات، و150 ضابطًا سابقًا في سلاح البحرية، و100 طبيب عسكري من قوات الاحتياط الإسرائيلية، ومئات من جنود الاحتياط في الوحدة 8200 الاستخبارية الإسرائيلية.
كما وقّع نحو 3500 أكاديمي إسرائيلي، وأكثر من 3 آلاف من العاملين في مجال التعليم، وما يزيد على ألف من أولياء الأمور، في وقت سابق الاثنين، على عرائض تطالب بإعادة الأسرى وإنهاء الحرب في غزة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد سعى لوصف هذا التحرك بأنه رفض للخدمة في الجيش الإسرائيلي، وتوعّد نتنياهو ووزراء في حكومته بفصل موقّعي هذه العرائض من جنود الاحتياط، معتبرين أنها تقوّي الأعداء في زمن الحرب، ووصفوها بالتمرد والعصيان.
وجنّدت إسرائيل نحو 360 ألفًا من جنود الاحتياط للمشاركة في الحرب التي تشنّها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
الجزيرة
-
أخبار متعلقة
-
آخر تطورات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى
-
الاحتلال يواصل حصار أريحا
-
غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء قصف الاحتلال لمستشفى الأهلي العربي بغزة
-
15 شهيدا في غزة منذ فجر الاثنين
-
شهيدان في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا
-
قصف إسرائيلي يستهدف خيمة للنازحين بخان يونس
-
إصابات بغارة للاحتلال على خان يونس
-
حماس: المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار يتجاوز الخطوط الحمر