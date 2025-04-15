الثلاثاء 2025-04-15 09:15 ص
 

عرائض الاحتجاج في الكيان تمتد إلى لواء غولاني

جنود من لواء غولاني خلال تدريبات
جنود من لواء غولاني خلال تدريبات
 
الثلاثاء، 15-04-2025 07:35 ص
الوكيل الإخباري- وقّع نحو 150 جنديًا إسرائيليًا خدموا في لواء غولاني عريضة تطالب بإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، ولو كان الثمن وقف الحرب فورًا، في أحدث فصول تصعيد الضغط على الحكومة داخل الجيش الإسرائيلي.اضافة اعلان


ويُعدّ لواء غولاني من وحدات النخبة القتالية في الجيش الإسرائيلي، وشارك في معظم الحروب التي خاضها جيش الاحتلال منذ تأسيسه.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، إن الموقعين أكدوا في بيان تأييدهم لرسالة الطيارين الموقعة يوم 9 أبريل/نيسان الحالي، التي تطالب بإعادة الأسرى إلى إسرائيل دون تأجيل، حتى إن كان الثمن وقف الحرب فورًا.

وخلال الـ48 ساعة الأخيرة، انضم آلاف الإسرائيليين، من العسكريين في الاحتياط والمستوطنين من قطاعات مختلفة، إلى الرسالة التي وقعها المئات من جنود الاحتياط في سلاح الجو، من بينهم طيارون، والتي دعت إلى وقف الحرب لإعادة الأسرى.

والجمعة، كشفت وسائل إعلام عبرية أن نحو ألف من جنود الاحتياط والمتقاعدين في سلاح الجو الإسرائيلي، بينهم طيارون في الخدمة الفعلية، وقعوا رسالة تدعو إلى وقف الحرب لإعادة الأسرى من غزة.

وتبعهم في خطوتهم 1525 عسكريًا من سلاح المدرعات، وأكثر من 1600 من قدامى الجنود في لواءَي المظليين والمشاة، وعشرات العسكريين في سلاح المدرعات، و150 ضابطًا سابقًا في سلاح البحرية، و100 طبيب عسكري من قوات الاحتياط الإسرائيلية، ومئات من جنود الاحتياط في الوحدة 8200 الاستخبارية الإسرائيلية.

كما وقّع نحو 3500 أكاديمي إسرائيلي، وأكثر من 3 آلاف من العاملين في مجال التعليم، وما يزيد على ألف من أولياء الأمور، في وقت سابق الاثنين، على عرائض تطالب بإعادة الأسرى وإنهاء الحرب في غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد سعى لوصف هذا التحرك بأنه رفض للخدمة في الجيش الإسرائيلي، وتوعّد نتنياهو ووزراء في حكومته بفصل موقّعي هذه العرائض من جنود الاحتياط، معتبرين أنها تقوّي الأعداء في زمن الحرب، ووصفوها بالتمرد والعصيان.

وجنّدت إسرائيل نحو 360 ألفًا من جنود الاحتياط للمشاركة في الحرب التي تشنّها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

الجزيرة
 
gnews

أحدث الأخبار

ثي

طب وصحة نصائح لتقوية المناعة في الربيع

ثي

طب وصحة لماذا ترتفع الحرارة في الأماكن المزدحمة؟ طبيب يجيب

لا للا

فن ومشاهير بكاء وتأثر أحمد زاهر في عقد قران ابنته - فيديو

أوزتورك دافعت بأن اعتقالها يمثل انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير

عربي ودولي قضية الطالبة التركية أوزتورك تهدد بأزمة دستورية في أميركا

ل

أخبار محلية التربية تنشر جدول امتحان الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر

ه

أخبار محلية إعادة طرح عطاء لربط الصوامع والمطاحن مع الصناعة والتجارة للمرة الثانية

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استقبل قبل أيام وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو

عربي ودولي الجزائر تطرد 12 دبلوماسياً فرنسياً وتشن هجوماً لاذعاً على ريتايو

ل

أخبار محلية التربية تعلن موعد امتحان الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر



 
 





الأكثر مشاهدة