عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

02:58 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/752051 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أدى عشرات الآلاف صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك-الحرم القدسي الشريف، حيث توافدوا إليه منذ ساعات الصباح في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد. اضافة اعلان





وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال شددت الخناق عند أبواب المسجد الأقصى: الأسباط والساهرة وحطة والعامود، ونصبت الحواجز الحديدية، وأوقفت الشبان، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت عددًا منهم من الوصول إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة.



وأجبرت القوات المبعدين عن الأقصى على مغادرة طريق المجاهدين في البلدة القديمة، ومنعتهم من أداء صلاة الجمعة في المكان.

