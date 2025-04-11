عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، أن عشرات الآلاف أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، والغائب على أرواح الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية.
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