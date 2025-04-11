الجمعة 2025-04-11 04:51 م
 

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

مصلون يؤدون صلاة الجمعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك
المسجد الأقصى
 
الجمعة، 11-04-2025 04:30 م

الوكيل الإخباري-   أدى عشرات الآلاف، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، رغم تشديدات وقيود قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مدينة القدس، ومنع العديد من الشبان من الوصول إلى المسجد.

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وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، أن عشرات الآلاف أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، والغائب على أرواح الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية.

 
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