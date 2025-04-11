عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- أدى عشرات الآلاف، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، رغم تشديدات وقيود قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مدينة القدس، ومنع العديد من الشبان من الوصول إلى المسجد.

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