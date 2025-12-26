عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- أدى عشرات الآلاف، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك-الحرم القدسي الشريف، رغم تشديدات وتضييقات قوات الاحتلال في محيط مدينة القدس المحتلة وداخلها.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن 60 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة عند الحواجز العسكرية وشوارع المدينة وبوابات البلدة القديمة والأقصى.