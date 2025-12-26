عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن 60 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.
وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة عند الحواجز العسكرية وشوارع المدينة وبوابات البلدة القديمة والأقصى.
ونصبت القوات السواتر الحديدية في محيط البلدة القديمة والمسجد، وأوقفت العشرات من الشبان ودققت في هوياتهم، ومنعت عددًا منهم من الصلاة في المسجد الأقصى.
