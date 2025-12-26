الجمعة 2025-12-26 05:16 م

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

المسجد الأقصى المبارك
المسجد الأقصى المبارك
الجمعة، 26-12-2025 03:46 م

الوكيل الإخباري-   أدى عشرات الآلاف، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك-الحرم القدسي الشريف، رغم تشديدات وتضييقات قوات الاحتلال في محيط مدينة القدس المحتلة وداخلها.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن 60 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة عند الحواجز العسكرية وشوارع المدينة وبوابات البلدة القديمة والأقصى.


ونصبت القوات السواتر الحديدية في محيط البلدة القديمة والمسجد، وأوقفت العشرات من الشبان ودققت في هوياتهم، ومنعت عددًا منهم من الصلاة في المسجد الأقصى.

 
 


