عشرات الشهداء بغزة وتواصل المعارك شمال القطاع

وأفاد مراسل الجزيرة بسقوط عدد من الشهداء والجرحى إثر غارة إسرائيلية استهدفت مربعا سكنيا في جباليا شمالي قطاع غزة، التي تشهد هجوما بريا وأعمال إبادة وتطهير عرقي لليوم السابع على التوالي.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف فجر اليوم السبت مبانٍ سكنية بمخيم جباليا.
ومع استمرار محاولة التوغل الإسرائيلي شمال القطاع، أكد مراسل الجزيرة إصابة نازحين بعد إطلاق مسيرة إسرائيلية النار على مركز للإيواء بمخيم جباليا.
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