عشرات الشهداء بغزة وتواصل المعارك شمال القطاع

الوكيل الإخباري- استُشهد 41 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة في الساعات الـ24 الماضية معظمهم في جباليا، وفي حين تتواصل المعارك شمال القطاع، اندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

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وأفاد مراسل الجزيرة بسقوط عدد من الشهداء والجرحى إثر غارة إسرائيلية استهدفت مربعا سكنيا في جباليا شمالي قطاع غزة، التي تشهد هجوما بريا وأعمال إبادة وتطهير عرقي لليوم السابع على التوالي.

كما أفاد المراسل بسقوط عدد من الشهداء والجرحى إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في محيط مسجد العمري في جباليا البلد.



وأفادت مصادر فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف فجر اليوم السبت مبانٍ سكنية بمخيم جباليا.