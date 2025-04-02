عشرات الشهداء جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 19 مواطنا في مجزرة عيادة الأونروا، بينهم 9 أطفال.
وكان 15 مواطنا استشهدوا، فجر اليوم، جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة. كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة. واستشهد مواطنان في قصف الاحتلال على منطقة ميراج شمال رفح جنوبي قطاع غزة.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان الى 50423 شهيدًا
-
"الغذاء العالمي" يحذر من نفاد إمداداته بغزة قريبا
-
بن غفير يقتحم المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي
-
غارة إسرائيلية على محيط عيادة الوكالة بمخيم جباليا
-
شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس
-
إسرائيل تعلن توسيع هجومها العسكري في قطاع غزة
-
سموتريتش: حطمنا رقما قياسيا في هدم المباني بالضفة الغربية
-
حماس: آخر المخابز بغزة أعلنت توقفها عن العمل نهائيًا بعد نفاد الدقيق