عشرات الشهداء جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة

الوكيل الإخباري- ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة، صباح اليوم، بعدما استشهد 19 مواطنا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي استهدف عيادة الأونروا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

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وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 19 مواطنا في مجزرة عيادة الأونروا، بينهم 9 أطفال.