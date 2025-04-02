الأربعاء 2025-04-02 04:37 م
 

عشرات الشهداء جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة

غزة
غزة
 
الأربعاء، 02-04-2025 01:58 م

الوكيل الإخباري-   ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة، صباح اليوم، بعدما استشهد 19 مواطنا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي استهدف عيادة الأونروا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 19 مواطنا في مجزرة عيادة الأونروا، بينهم 9 أطفال.


وكان 15 مواطنا استشهدوا، فجر اليوم، جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة. كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة. واستشهد مواطنان في قصف الاحتلال على منطقة ميراج شمال رفح جنوبي قطاع غزة.

 
gnews

أحدث الأخبار

مبنى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي

أخبار محلية صندوق استثمار الضمان يلتزم ببيئة دامجة وعادلة في القمة العالمية للإعاقة

تعبيرية

أخبار محلية مقتل شاب بعيار ناري بالخطأ على يد صديقه في مأدبا

جامعة اليرموك

أخبار محلية اليرموك تقر مساقين إجباريين في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لطلبتها

مدخل مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يرحب بالاتفاق الثلاثي بين كل من طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يزور جناح جمعية استعادة الأمل الأردنية المشاركة في القمة العالمية للإعاقة ببرلين

الدفاع المدني

أخبار محلية وفاة و 3 إصابات بحادث تدهور في وادي عربة

تعبيرية

أخبار محلية أكيد: 94 إشاعة في شهر آذار من بينها 86 إشاعة داخلية

ارشيفية

فلسطين ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان الى 50423 شهيدًا



 
 





الأكثر مشاهدة