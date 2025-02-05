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عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 05-02-2025 09:41 ص
الوكيل الإخباري-  اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.اضافة اعلان


وأفاد شهود عيان، بأن المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وفا
 
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