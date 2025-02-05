عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

وأفاد شهود عيان، بأن المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وفا
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