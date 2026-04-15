الأربعاء 2026-04-15 12:49 م

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

الأربعاء، 15-04-2026 12:33 م
الوكيل الإخباري-  اقتحم مستعمرون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفادت محافظة القدس، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا ساحات "الأقصى"، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

الأكثر مشاهدة