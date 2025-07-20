عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية في المنطقة الشرقية منه.
وفرضت قوات الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.
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