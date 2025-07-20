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عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى
 
الأحد، 20-07-2025 11:43 ص

الوكيل الإخباري-    اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة وذلك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية في المنطقة الشرقية منه.


وفرضت قوات الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.

 
 
gnews

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