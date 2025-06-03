الثلاثاء 2025-06-03 01:51 م
 

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى
عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى
 
الثلاثاء، 03-06-2025 11:27 ص

الوكيل الإخباري-    اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات وذلك من جهة باب المغاربة حيث نفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية بما فيها طقس الانبطاح "السجود الملحمي"، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

 
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