عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات وذلك من جهة باب المغاربة حيث نفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية بما فيها طقس الانبطاح "السجود الملحمي"، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
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