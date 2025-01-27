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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
الإثنين، 27-01-2025 01:13 م

الوكيل الإخباري-    اقتحم عشرات المستوطنين اليهود اليوم الاثنين باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد وتجولوا في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، في حين واصلت قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها عند بوابات الأقصى وأعاقت حركة دخول المصلين للمسجد واحتجزت هوياتهم.


ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين المتطرفين بحماية شرطة الاحتلال في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

 
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