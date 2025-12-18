الخميس 2025-12-18 03:01 م

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الخميس، 18-12-2025 02:00 م

الوكيل الإخباري-   اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وأدوا سجودا ملحميا بشكل علني في باحاته.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان لها، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، وذلك من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

 
 


عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

