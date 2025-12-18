عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وأدوا سجودا ملحميا بشكل علني في باحاته.

اضافة اعلان