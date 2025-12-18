عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان لها، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، وذلك من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
