عمليات جديدة لفصائل المقاومة في تل الهوى ورفح

من جهتها، قالت سرايا القدس إنها اشتبكت وكتائب القسام مع قوة إسرائيلية في مخيم الشابورة في رفح جنوبي قطاع غزة، مشددة على أفراد القوة سقطوا بين قتيل وجريح.
وأضافت سرايا القدس أنها قصفت بعبوات أبابيل وقذائف الهاون آليات الاحتلال وجنوده المتمركزين جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة.
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