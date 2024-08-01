عمليات جديدة لفصائل المقاومة في تل الهوى ورفح

03:52 م

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الوكيل الاخباري- أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت قوة إسرائيلية قرب تجمع للآليات في حي تل الهوى جنوبي غزة، مؤكدة أنها أوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.



من جهتها، قالت سرايا القدس إنها اشتبكت وكتائب القسام مع قوة إسرائيلية في مخيم الشابورة في رفح جنوبي قطاع غزة، مشددة على أفراد القوة سقطوا بين قتيل وجريح.



وأضافت سرايا القدس أنها قصفت بعبوات أبابيل وقذائف الهاون آليات الاحتلال وجنوده المتمركزين جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة.