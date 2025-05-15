الخميس 2025-05-15 10:01 ص
 

عملية جديدة في الضفة .. مستوطنة قتيلة وجريح في حالة حرجة

المستوطنة القتيلة خلال العملية - مواقع التواصل الاجتماعي
المستوطنة القتيلة خلال العملية - مواقع التواصل الاجتماعي
 
الخميس، 15-05-2025 08:12 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بمقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة مستوطن آخر بجروح خطيرة، جراء تعرض سيارة إسرائيلية لإطلاق نار في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء قرب مستوطنة "بروخين"، غرب مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية.اضافة اعلان


وذكرت الإذاعة أن العملية أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة مستوطن آخر، موضحة أن الإصابة في حالة خطرة، وقد تم نقله لتلقي العلاج.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "قواته باشرت عمليات تمشيط في محيط منطقة الحادث، بحثًا عن منفذي الهجوم"، حيث فرض طوقًا أمنيًا مشددًا على منطقة العملية بشكل خاص، وعلى شمال الضفة الغربية المحتلة بشكل عام.

ونقلت القناة 13 العبرية أن "تعزيزات عسكرية وصلت إلى الموقع، وتقوم بأعمال بحث وتفتيش في القرى والمناطق المجاورة لمكان العملية".

ويشار إلى أن مستوطنة "بروخين" أُقيمت على أراضي الفلسطينيين شمال بلدة بروقين غرب سلفيت في الضفة الغربية.

بترا
 
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