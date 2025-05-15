عملية جديدة في الضفة .. مستوطنة قتيلة وجريح في حالة حرجة

وذكرت الإذاعة أن العملية أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة مستوطن آخر، موضحة أن الإصابة في حالة خطرة، وقد تم نقله لتلقي العلاج.
من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "قواته باشرت عمليات تمشيط في محيط منطقة الحادث، بحثًا عن منفذي الهجوم"، حيث فرض طوقًا أمنيًا مشددًا على منطقة العملية بشكل خاص، وعلى شمال الضفة الغربية المحتلة بشكل عام.
ونقلت القناة 13 العبرية أن "تعزيزات عسكرية وصلت إلى الموقع، وتقوم بأعمال بحث وتفتيش في القرى والمناطق المجاورة لمكان العملية".
ويشار إلى أن مستوطنة "بروخين" أُقيمت على أراضي الفلسطينيين شمال بلدة بروقين غرب سلفيت في الضفة الغربية.
بترا
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