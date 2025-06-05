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عودة مسيّرات حماس بغزة تثير قلقًا داخل جيش الاحتلال

طائرة مسيّرة إسرائيلية استولت عليها كتائب القسام
طائرة مسيّرة إسرائيلية استولت عليها كتائب القسام
 
الخميس، 05-06-2025 10:48 ص
الوكيل الإخباري-  نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن أحد ضباط جيش الاحتلال أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عادت لاستخدام الطائرات المسيّرة في عملياتها، معتبرًا أن ذلك يعني أنها "باتت تشعر براحة ميدانية كافية أثناء المناورة".اضافة اعلان


وبحسب الموقع، فإن جنديين من جيش الاحتلال أُصيبا بجروح متفاوتة، أحدهما بجروح متوسطة، والآخر طفيفة، جراء هجوم نفذته طائرة مسيّرة تابعة لحركة حماس ألقت قنبلة يدوية على قوة إسرائيلية شمال قطاع غزة.

وقال إن هذا الهجوم يأتي في سياق ما وصفه ضباط احتياط إسرائيليون بـ"عودة تكتيك قديم"، حيث أشاروا إلى أن استخدام الطائرات المسيّرة من قبل حماس كان شائعًا في بداية الحرب، ثم اختفى لفترة، قبل أن يعود مؤخرًا، مما يعكس - وفق تقديرهم - تغيرًا في ميزان السيطرة الميدانية.

وبحسب شهادات جنود احتياط، فإن حماس تكثف من استخدام الطائرات المسيّرة، إلى جانب المناظير ووسائل المراقبة عن بُعد، لجمع معلومات استخباراتية عن تحركات الجيش الإسرائيلي بشكل مستمر، في مؤشر على تطور قدراتها الاستخباراتية الميدانية.

وأكد ضباط احتياط أن الافتراض السائد أن حماس تجمع معلومات استخباراتية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي "على مدار الساعة".

ورجّح ضباط إسرائيليون أن الحركة استغلت فترات وقف إطلاق النار لتهريب طائرات مسيّرة إلى داخل القطاع، مستفيدة من دخول مئات شاحنات المساعدات يوميًا خلال تلك الفترات، بحسب الصحيفة. كما لم يستبعد أحد الضباط إمكانية تهريب هذه الطائرات جوًا.

الجزيرة
 
gnews

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