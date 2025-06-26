غارات عنيفة على جباليا وخان يونس توقع شهداء وجرحى

07:13 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/735722 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيده العسكري في قطاع غزة، حيث شنت طائراته الحربية في الساعات الأخيرة غارات عنيفة على منطقة جباليا البلد شمال القطاع، مستخدمة "أحزمة نارية" بحسب ما أفاد به المركز الفلسطيني للإعلام. اضافة اعلان





وفي تطور مأساوي آخر،ارتقى 5 شهداء وأصيب عدد آخر، جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين من عائلة أبو عرب في حي المجايدة بمنطقة المواصي جنوب خان يونس.



ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية متفاقمة.

