غارات عنيفة على جباليا وخان يونس توقع شهداء وجرحى

وفي تطور مأساوي آخر،ارتقى 5 شهداء وأصيب عدد آخر، جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين من عائلة أبو عرب في حي المجايدة بمنطقة المواصي جنوب خان يونس.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية متفاقمة.
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