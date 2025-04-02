غارة إسرائيلية على محيط عيادة الوكالة بمخيم جباليا

وشنت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم غارات جوية وقصفا مدفعيا مكثفا على جنوب ووسط قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.
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