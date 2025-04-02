غارة إسرائيلية على محيط عيادة الوكالة بمخيم جباليا

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الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية استهدفت محيط عيادة الوكالة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. اضافة اعلان





وشنت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم غارات جوية وقصفا مدفعيا مكثفا على جنوب ووسط قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.

