غارة إسرائيلية على مدرسة بعد إخلائها من النازحين

كما استهدفت غارات إسرائيلية، بالتزامن مع قصف مدفعي، المناطق الشمالية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وكالات
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