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غارة إسرائيلية على مدرسة بعد إخلائها من النازحين

أرشيفية
أرشيفية
 
الأحد، 13-04-2025 07:20 ص
الوكيل الإخباري-  أفادت تقارير صحفية أن غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة الدحيان بعد إخلائها من النازحين بحي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.اضافة اعلان


كما استهدفت غارات إسرائيلية، بالتزامن مع قصف مدفعي، المناطق الشمالية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وكالات
 
gnews

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