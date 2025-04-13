غارة إسرائيلية على مدرسة بعد إخلائها من النازحين

07:20 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/727174 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفادت تقارير صحفية أن غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة الدحيان بعد إخلائها من النازحين بحي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة. اضافة اعلان





كما استهدفت غارات إسرائيلية، بالتزامن مع قصف مدفعي، المناطق الشمالية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



وكالات

