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غارة على المغازي وإطلاق نار شمال النصيرات في غزة

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 19-12-2024 02:57 ص
الوكيل الإخباري-   قالت قناة الأقصى الفضائية إن الطيران الإسرائيلي شن في وقت مبكر اليوم الخميس غارة على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.اضافة اعلان


وأضافت القناة أن آليات إسرائيلية أطلقت النار شمال مخيم النصيرات الذي يقع أيضا وسط القطاع.
 
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