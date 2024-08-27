غالانت: تمكنا من إنقاذ الرهينة فرحان القاضي

05:07 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/701050 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت ، مساء الثلاثاء، بانه في إطار عمليات الجيش الحازمة تمكنا من إنقاذ الرهينة فرحان القاضي. اضافة اعلان





وتابع : نحن ملتزمون باستغلال كل فرصة لإعادة المختطفين إلى منازلهم.

تم نسخ الرابط

c4m