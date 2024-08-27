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غالانت: تمكنا من إنقاذ الرهينة فرحان القاضي

غالانت
غالانت
الثلاثاء، 27-08-2024 05:07 م
الوكيل الإخباري-    قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت ، مساء الثلاثاء، بانه في إطار عمليات الجيش الحازمة تمكنا من إنقاذ الرهينة فرحان القاضي.اضافة اعلان


وتابع : نحن ملتزمون باستغلال كل فرصة لإعادة المختطفين إلى منازلهم.
 
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