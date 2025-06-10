الثلاثاء 2025-06-10 08:19 م
 

غريتا تونبرغ: إسرائيل "خطفتنا في المياه الدولية"

السويدية غريتا تونبرغ
السويدية غريتا تونبرغ
 
الثلاثاء، 10-06-2025 04:59 م

الوكيل الإخباري-   قالت السويدية غريتا تونبرغ إن إسرائيل "خطفتنا في المياه الدولية"، في إشارة لاثني عشر ناشطا كانت من بينهم، احتجزت إسرائيل السفينة التي كانت تنقلهم ومعهم مساعدات أرادوا إيصالها لقطاع غزة.

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وقالت تونبرغ بعيد وصولها إلى مطار رواسي شارل ديغول في باريس بعد ترحيلها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي "لقد تعرضنا للخطف في المياه الدولية ونقلنا رغما عنا إلى إسرائيل"، مشددة على أن الناشطين "لم يخالفوا أي قوانين" في مسعاهم "لكسر الحصار الإسرائيلي" على القطاع المحاصر.

 
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