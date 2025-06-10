غريتا تونبرغ: إسرائيل "خطفتنا في المياه الدولية"

وقالت تونبرغ بعيد وصولها إلى مطار رواسي شارل ديغول في باريس بعد ترحيلها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي "لقد تعرضنا للخطف في المياه الدولية ونقلنا رغما عنا إلى إسرائيل"، مشددة على أن الناشطين "لم يخالفوا أي قوانين" في مسعاهم "لكسر الحصار الإسرائيلي" على القطاع المحاصر.
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