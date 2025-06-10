غريتا تونبرغ: إسرائيل "خطفتنا في المياه الدولية"

الوكيل الإخباري- قالت السويدية غريتا تونبرغ إن إسرائيل "خطفتنا في المياه الدولية"، في إشارة لاثني عشر ناشطا كانت من بينهم، احتجزت إسرائيل السفينة التي كانت تنقلهم ومعهم مساعدات أرادوا إيصالها لقطاع غزة.

اضافة اعلان