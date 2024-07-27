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غزة : ارتفاع عدد شهداء غارة الاحتلال على دير البلح إلى 31

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 27-07-2024 12:49 م

 

 الوكيل الاخباري- مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، للجزيرة: ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على دير البلح إلى 31 شهيدا.

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