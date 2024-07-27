غزة : ارتفاع عدد شهداء غارة الاحتلال على دير البلح إلى 31

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697608 الوكيل الاخباري- مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، للجزيرة: ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على دير البلح إلى 31 شهيدا. اقرأ أيضاً "الصحة العالمية" تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة إصابة جندي إسرائيلي بجروح في إطلاق نار قرب نابلس 30 شهيدا وأكثر من 100 مصاب في مجزرة الاحتلال بمدرسة خديجة صحة غزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة القسام تستهدف قوة للاحتلال بتل الهوى شهداء ومصابون شرقي خان يونس قصف مدفعي شرق مخيم المغازي قوات الاحتلال تنتشر في نابلس شهداء وجرحى في غارة على شمالي رفح