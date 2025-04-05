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غزة : استشهاد 5 فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على خانيونس

أرشيفية
أرشيفية
 
السبت، 05-04-2025 10:31 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد ثلاثة فلسطينيين ،فجر اليوم السبت، جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على تكية للطعام في مخيم خانيونس جنوبي قطاع غزة .اضافة اعلان


كما استشهد فلسطيني و اصيبت زوجته وطفله جراء قصف الاحتلال شقة سكنية وسط مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهدت مواطنة فلسطينية إثر قصف إسرائيلي استهدف شارع السكة بحي الزيتون شرقي مدينة غزة.

بترا
 
gnews

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