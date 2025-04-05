غزة : استشهاد 5 فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على خانيونس

كما استشهد فلسطيني و اصيبت زوجته وطفله جراء قصف الاحتلال شقة سكنية وسط مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
كما استشهدت مواطنة فلسطينية إثر قصف إسرائيلي استهدف شارع السكة بحي الزيتون شرقي مدينة غزة.
بترا
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