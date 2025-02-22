غزة تترقب سابع عملية تبادل بين حماس وإسرائيل اليوم

وأكدت حماس أنها ستفرج عن 6 أسرى إسرائيليين كما هو مقرر، السبت، وهم آخر الأسرى الأحياء المقرر تسليمهم لإسرائيل بحلول الأول من مارس بنهاية المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير .
وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أنه سيتم في المقابل الإفراج عن 602 من المعتقلين الفلسطينيين، بينهم 50 محكوما بالسجن المؤبد. وأضاف أنه من المقرر إبعاد 108 من الأسرى خارج الأراضي الفلسطينية.
ومنذ بدء الهدنة، تسلمت إسرائيل 22أسيراً
العربية
-
أخبار متعلقة
-
حماس: إسرائيل تماطل في تسليم قوائم الأسرى وإعادة إعمار غزة بحاجة إلى توافق وطني
-
عميد الأسرى الفلسطينيين يعانق الحرية .. من هو نائل البرغوثي؟
-
قناة إسرائيلية: الطب الشرعي يؤكد جثة شيري بيباس
-
استشهاد طفل فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال بمدينة الخليل
-
كتائب القسام تسلم جثمان الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس
-
هيئة البث الاسرائيلية: إسرائيل تنوي استئناف القتال رغم التقدم في المفاوضات
-
نتنياهو يقتحم مخيم طولكرم.. وحماس: خطوة استعراضية
-
ترامب: فوجئت بعدم ترحيب الأردن ومصر بخطة غزة.. وسأكتفي بالتوصية