غزة تترقب سابع عملية تبادل بين حماس وإسرائيل اليوم

الوكيل الإخباري- من المقرر أن تنفذ حركة حماس وإسرائيل عملية تبادل سابعة للأسرى، اليوم السبت.



وأكدت حماس أنها ستفرج عن 6 أسرى إسرائيليين كما هو مقرر، السبت، وهم آخر الأسرى الأحياء المقرر تسليمهم لإسرائيل بحلول الأول من مارس بنهاية المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير .



وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أنه سيتم في المقابل الإفراج عن 602 من المعتقلين الفلسطينيين، بينهم 50 محكوما بالسجن المؤبد. وأضاف أنه من المقرر إبعاد 108 من الأسرى خارج الأراضي الفلسطينية.



ومنذ بدء الهدنة، تسلمت إسرائيل 22أسيراً ، بينهم ثلاثة قتلى، مقابل إطلاق سراح أكثر من 1100 أسير فلسطيني.



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