غزة : مؤشرات نقص الأدوية في القطاع بتسارع مستمر

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة إن مؤشرات النقص الحاد في الأرصدة الدوائية في تسارع خطير.

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وأشارت الوزارة في تصريح صحفي الى أن 43 بالمئة من الأدوية الأساسية رصيدها صفر بزيادة 6 بالمئة مقارنة بالشهر الماضي ،لافتة الى أن 64 بالمئة من المستهلكات الطبية رصيدها صفر.