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غزة : مؤشرات نقص الأدوية في القطاع بتسارع مستمر

غزة
غزة
 
الأحد، 11-05-2025 02:14 م

الوكيل الإخباري-    قالت وزارة الصحة في غزة إن مؤشرات النقص الحاد في الأرصدة الدوائية في تسارع خطير.

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وأشارت الوزارة في تصريح صحفي الى أن 43 بالمئة من الأدوية الأساسية رصيدها صفر بزيادة 6 بالمئة مقارنة بالشهر الماضي ،لافتة الى أن 64 بالمئة من المستهلكات الطبية رصيدها صفر.


وأكدت ان أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة تعمل وفق أرصدة مستنزفة مع تزايد الإصابات الحرجة ، مشيرة الى ان مرضى الفشل الكلوي و الاورام وأمراض الدم والقلب والأمراض غير السارية الأكثر تضرراً من الأزمة.

 
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