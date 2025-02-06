غوتيريش: غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية

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الوكيل الإخباري- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن من حق الفلسطينيين العيش في أرضهم، مؤكدا أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية. اضافة اعلان





وأعرب غوتيريش عن ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح "الرهائن"، وشكر الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة، مؤكدا على ضرورة المضي قدما في تنفيذ الاتفاق.