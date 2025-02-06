غوتيريش: غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية

وأعرب غوتيريش عن ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح "الرهائن"، وشكر الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة، مؤكدا على ضرورة المضي قدما في تنفيذ الاتفاق.
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