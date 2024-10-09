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غوتيريش يحذر من المساس بالأونروا

أنطونيو غوتيريش
أنطونيو غوتيريش
الأربعاء، 09-10-2024 12:26 ص

الوكيل الإخباري-   أكد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، أن “الأونروا لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها”.

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وقال غوتيريش، في حديثه للصحافة المعتمدة في مقر الأمم المتحدة، إنه كتب رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتعبير عن قلقه العميق بشأن مشروع القانون الذي يمكن أن يمنع الأونروا من مواصلة عملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددا على أن من شأن هذا الإجراء أن يخنق الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية والتوترات في غزة، وفي الأرض الفلسطينية المحتلة برمتها.

 
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