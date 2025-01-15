غوتيريش يناشد لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "أناشد بقوة جميع الأطراف أن تستكمل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح "الرهائن".

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