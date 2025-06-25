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فتح كنيسة القيامة بعد 12 يوماً من الإغلاق في القدس المحتلة

كنيسة القيامة
فتح كنيسة القيامة بعد 12 يوماً من الإغلاق في القدس المحتلة
 
الأربعاء، 25-06-2025 12:45 م
الوكيل الإخباري- أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، فتح أبواب كنيسة القيامة في القدس، وذلك بعد أكثر من 12 يوماً من الإغلاق.اضافة اعلان


وقالت محافظة القدس في بيان، إن "سلطات الاحتلال أقدمت على رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 12 يوماً، وذلك على خلفية التصعيد العسكري الأخير مع إيران، وفي أعقاب هذا التطور، أُعيد فتح كنيسة القيامة".

وتابعت المحافظة: تحمل كنيسة القيامة أهمية بالغة لدى المسيحيين حول العالم، حيث تُعد من أقدس المواقع الدينية لديهم، ما يجعلها معلمًا تاريخيًا بارزًا في قلب البلدة القديمة بالقدس.

يُذكر أن المسيحيين الفلسطينيين من الضفة الغربية، ممنوعون من دخول القدس والصلاة في كنيسة القيامة وزيارة مقدساتهم المسيحية في المدينة، وذلك للسنة الثانية على التوالي.
 
gnews

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