فلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى على أنقاض المساجد المدمرة في قطاع غزة

الوكيل الإخباري- أدى فلسطينيون، الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك، على أنقاض المساجد وفي العراء بقطاع غزة.

اضافة اعلان



وأُقيمت صلاة العيد بمشاركة جموع كبيرة من المصلين، أطفالًا وكبارًا، وسط التكبير والتهليل، فيما ارتسمت الفرحة على وجوه الأطفال، رغم الظروف الصعبة.



وأكد خطباء صلاة العيد ضرورة صلة الأرحام، وزيارة عائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين، والتكاتف الاجتماعي، وإدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال.