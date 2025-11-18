فلسطين ترحب بالقرار الأممي بشأن غزة وتؤكد جاهزيتها لمواكبة التنفيذ وتولي مسؤولياتها

وأكدت فلسطين، ضرورة العمل فورا على تطبيق هذا القرار على الأرض، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع التهجير، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الإعمار ووقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم.
وأبدت فلسطين استعدادها الكامل للتعاون مع الإدارة الأميركية وأعضاء مجلس الأمن والدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والأمم المتحدة وجميع أطراف التحالف الدولي والشركاء في إعلان نيويورك، من أجل تنفيذ هذا القرار بما يؤدي إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والذهاب إلى المسار السياسي الذي يقود إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق حل الدولتين المستند للقانون الدولي والشرعية الدولية.
-
أخبار متعلقة
-
حماس تنتقد تبني مجلس الأمن مشروع القرار الأميركي بشأن غزة
-
ترامب يرحب بتصويت الأمم المتحدة على قرار يؤيد خطته للسلام في غزة
-
الأمم المتحدة: عدد المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية 737 ألف
-
الرئاسة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية "التصريحات الخطيرة والتحريضية" ضد الرئيس والقيادة
-
غوتيريش يدعو إلى تحويل وقف إطلاق النار في غزة لسلام دائم
-
بن غفير يهدد باعتقال عباس.. "أنا سأتولى أمره"
-
غارات وإطلاق نار وراء الخط الأصفر في خان يونس
-
رحلات جوية من قطاع غزة إلى جنوب إفريقيا تثير الجدل.. ما القصة؟