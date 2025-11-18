الثلاثاء 2025-11-18 07:59 ص
 

فلسطين ترحب بالقرار الأممي بشأن غزة وتؤكد جاهزيتها لمواكبة التنفيذ وتولي مسؤولياتها

علم فلسطين
علم فلسطين
 
الثلاثاء، 18-11-2025 06:03 ص
الوكيل الإخباري-   رحبت فلسطين، ليل الاثنين - الثلاثاء، باعتماد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الأميركي بشأن قطاع غزة، الذي يؤكد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة، وإدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.اضافة اعلان


وأكدت فلسطين، ضرورة العمل فورا على تطبيق هذا القرار على الأرض، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع التهجير، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الإعمار ووقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم.

وأبدت فلسطين استعدادها الكامل للتعاون مع الإدارة الأميركية وأعضاء مجلس الأمن والدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والأمم المتحدة وجميع أطراف التحالف الدولي والشركاء في إعلان نيويورك، من أجل تنفيذ هذا القرار بما يؤدي إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والذهاب إلى المسار السياسي الذي يقود إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق حل الدولتين المستند للقانون الدولي والشرعية الدولية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: الصين بنت جيشها بأموال الولايات المتحدة

شعار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

فلسطين حماس تنتقد تبني مجلس الأمن مشروع القرار الأميركي بشأن غزة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

فلسطين ترامب يرحب بتصويت الأمم المتحدة على قرار يؤيد خطته للسلام في غزة

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

الطقس زخات مطرية على هذه المناطق الثلاثاء - تفاصيل

الجامعة الأردنية

أخبار محلية اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

قتيلان بانزلاق تربة في شمال إيطاليا

عربي ودولي قتيلان بانزلاق تربة في شمال إيطاليا

أبراج كهربائية في إحدى محطات توليد الكهرباء

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 4:30 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء



 
 





الأكثر مشاهدة