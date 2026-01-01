قائد عسكري إسرائيلي يدعو إلى التأهب لحرب مفاجئة

09:42 ص

الوكيل الإخباري- اعتبر قائد بارز في الجيش الإسرائيلي، أن على تل أبيب التأهب لـ"حرب مفاجئة".





وبداية من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، بالإضافة إلى حربين على لبنان وإيران.

