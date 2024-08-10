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قادة عسكريون إسرائيليون يهاجمون نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو




 

السبت، 10-08-2024 06:56 ص
الوكيل الإخباري-    في خضم التطورات في فلسطين والمنطقة ، اتهم 4 قادة عسكريين وأمنيين إسرائيليين سابقين رئيس وزراء حكومة الكيان نتنياهو وحكومته بتعريض أمن إسرائيل للخطر ، عمدا وعن وعي، من خلال عدم إنهاء الحرب وعدم إعادة الأسرى.

وأكد المسؤولون الأمنيون السابقون أن إسرائيل عرضة لتهديدات أمنية غير مسبوقة في الوقت الذي تتولى تسييرها حكومة غير كفؤة.
gnews

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