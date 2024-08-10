قادة عسكريون إسرائيليون يهاجمون نتنياهو

وأكد المسؤولون الأمنيون السابقون أن إسرائيل عرضة لتهديدات أمنية غير مسبوقة في الوقت الذي تتولى تسييرها حكومة غير كفؤة.
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