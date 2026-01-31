السبت 2026-01-31 04:08 م

قرابة 72 ألف شهيد في قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023
الوكيل الإخباري-  قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، إن إجمالي ما وصل لمستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية 17 شهيدا (منهم 12شهيدا جديدا منذ ساعات فجر اليوم وحتى اللحظة)، و 49 إصابة.اضافة اعلان


وأضافت الوزارة بالتقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) قالت الوزارة إن إجمالي عدد الشهداء بلغ 509 والإصابات 1,405 وإجمالي حالات الانتشال 715.

وبخصوص الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023 قالت الوزارة إن العدد التراكمي للشهداء 71,769 بينما العدد التراكمي للإصابات 171,483.

وأوضحت الوزارة بأنه جرى إضافة 85 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء من تاريخ 23/01/2026 إلى 30/01/2026.
 
 


