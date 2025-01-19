قصف إسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع

01:50 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/717329 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي -صباح اليوم الأحد- مباني سكنية شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة منذ 15 شهرا. اضافة اعلان





كما شن الاحتلال غارة على مدينة غزة، وقصفت مدفعيته غرب مدينة رفح، جنوب القطاع.