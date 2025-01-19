 
الأحد 2025-01-19 02:15 ص
 

قصف إسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع

غزة
غزة
الأحد، 19-01-2025 01:50 ص
الوكيل الإخباري-   قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي -صباح اليوم الأحد- مباني سكنية شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة منذ 15 شهرا.اضافة اعلان


كما شن الاحتلال غارة على مدينة غزة، وقصفت مدفعيته غرب مدينة رفح، جنوب القطاع.
 
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