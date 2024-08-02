قصف إسرائيلي عنيف على مخيم جباليا شرقي قطاع غزة

09:47 ص

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الوكيل الإخباري - نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر قولها إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصفا عنيفا استهدف المناطق الشرقية من مخيم جباليا شرقي قطاع غزة.