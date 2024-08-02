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قصف إسرائيلي عنيف على مخيم جباليا شرقي قطاع غزة

جانب من قصف الاحتلال
جانب من قصف الاحتلال




 

الجمعة، 02-08-2024 09:47 ص
الوكيل الإخباري - نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر قولها إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصفا عنيفا استهدف المناطق الشرقية من مخيم جباليا شرقي قطاع غزة.
gnews

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