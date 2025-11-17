الإثنين 2025-11-17 01:22 ص
 

قصف جوي ومدفعي شرق حي الشجاعية

الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات الاحتلال شنت الليلة غارة على الأطراف الشرقية لحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وتزامنا مع ذلك، تعرضت المنطقة لقصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية.

 
 
