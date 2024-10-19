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قصف مدفعي إسرائيلي على المستشفى الإندونيسي في غزة

المستشفى الإندونيسي
المستشفى الإندونيسي
السبت، 19-10-2024 07:13 ص

الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بالمدفعية المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

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ونقل المراسل عن مدير المستشفى الإندونيسي قوله إن دبابات قوات الاحتلال تحاصر المستشفى وأطلقت قذيفتين تجاهها.

 
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