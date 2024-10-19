قصف مدفعي إسرائيلي على المستشفى الإندونيسي في غزة

ونقل المراسل عن مدير المستشفى الإندونيسي قوله إن دبابات قوات الاحتلال تحاصر المستشفى وأطلقت قذيفتين تجاهها.
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