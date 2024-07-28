قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق بخان يونس ورفح

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697663 الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق في شرق مدينة خان يونس وشمالها، كما استهدفت مناطق بشمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. اقرأ أيضاً قوات الاحتلال تعتقل شابا من منزله في القدس قوات الاحتلال تنسحب من مخيم قلنديا شمالي القدس أردوغان: تركيا تنتظر اعتذارا من محمود عباس سي إن إن: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة الأحد قوات الاحتلال تحاصر مخيم بلاطة الاحتلال يحتجز 3 شبان عند حاجز عطارة العسكري شمال رام الله "الصحة العالمية" تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة إصابة جندي إسرائيلي بجروح في إطلاق نار قرب نابلس 30 شهيدا وأكثر من 100 مصاب في مجزرة الاحتلال بمدرسة خديجة