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قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق بخان يونس ورفح

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 28-07-2024 08:09 ص

 

 الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق في شرق مدينة خان يونس وشمالها، كما استهدفت مناطق بشمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
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