قصف مدفعي على مخيم البريج وانتشال جثمان شهيد برفح

07:12 م

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الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن عدة أشخاص أصيبوا جراء قصف مدفعي إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة. اضافة اعلان





كما أكد انتشال جثمان شهيد إثر قصف إسرائيلي على حي الجنينة شرقي مدينة رفح.

