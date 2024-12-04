 
الأربعاء 2024-12-04 07:54 م
 

قصف مدفعي على مخيم البريج وانتشال جثمان شهيد برفح

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 04-12-2024 07:12 م
الوكيل الإخباري-   قال مراسل الجزيرة إن عدة أشخاص أصيبوا جراء قصف مدفعي إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة.اضافة اعلان


كما أكد انتشال جثمان شهيد إثر قصف إسرائيلي على حي الجنينة شرقي مدينة رفح.
 
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