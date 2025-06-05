الخميس 2025-06-05 02:02 م
 

قطاع غزة.. استشهاد 4 صحفيين بقصف مستشفى المعمداني

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أرشيفية
 
الخميس، 05-06-2025 12:35 م

الوكيل الإخباري- قصفت القوات الإسرائيلية اليوم الخميس المستشفى المعمداني في قطاع غزة مستهدفة تجمعا للصحفيين ما أسفر عن استشهاد 4 منهم.

وأكد نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر في إفادة صحفية "أن قطاع غزة يشهد أكبر مجزرة بحق الصحفيين في التاريخ، في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية واستهدافها المتكرر للطواقم الإعلامية".

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وأشار إلى أن إسرائيل دمرت منذ بدء الحرب على غزة أكثر من 115 مقرا لمؤسسات إعلامية في القطاع، في محاولة لإسكات الصوت الفلسطيني وطمس الحقيقة.

 
gnews

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