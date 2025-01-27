قطر: عودة النازحين لشمال غزة صباح اليوم وتسليم المحتجزة أربيل يهود قبل الجمعة

وقال الأنصاري على حسابه على منصة "إكس"، إن حركة حماس ستقوم أيضا بتسليم ٣ محتجزين إسرائيليين إضافيين السبت، وفقا للاتفاق بالإضافة إلى تقديم معلومات عن عدد المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وتل أبيب.
ويقضي التفاهم وفق المتحدث باسم الخارجية القطرية، أن تسمح السلطات الإسرائيلية، ابتداء من صباح الاثنين، بعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين في قطاع غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع كما ستسلم إسرائيل قائمة بأسماء 400 أسير فلسطيني ممن تم اعتقالهم منذ 7 أكتوبر 2023 كل يوم أحد في المرحلة الاولى.
في غضون ذلك قالت حركة حماس، إن وفد الحركة سلم الوسطاء مساء الأحد، المعلومات المطلوبة عن قائمة الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم طوال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، وذلك وفق ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.
قضية أربيل يهود
وقال محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، إن قضية المحتجزة الإسرائيلية أربيل يهود في طريقها إلى الحل.
واشترطت إسرائيل أن تفرج المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عن هذه المحتجزة حتى تسمح للغزيين بالعودة من جنوب القطاع إلى شماله عبر محور شارع الرشيد في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وتل أبيب.
وأعرب الهندي في مقابلة صحفية الأحد، عن قبول الحركة بالإفراج عن المحتجزة الإسرائيلية مقابل الإفراج عن 30 أسيرا فلسطينيا.
وأوضح أنه لا مشكلة لدى الحركة في الإفراج عن هذه المحتجزة قبل السبت المقبل، ولكن مقابل الثمن الذي وضعته المقاومة، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الوسطاء بأن المحتجزة على قيد الحياة.
واتهم الهندي إسرائيل بمحاولة عرقلة اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه كان يتعين عليها السماح بعودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة عبر شارع الرشيد.
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