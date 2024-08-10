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قطر: ندين بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة بقطاع غزة

ارشيفية
ارشيفية




 

السبت، 10-08-2024 01:09 م

الوكيل الإخباري-   أدانت الخارجية القطرية قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة بقطاع غزة.


وطالبت بتحقيق دولي يشمل إرسال محققين أمميين لتقصي الحقائق في استهداف الاحتلال للمدارس.


ودعت المجتمع الدولي لحماية النازحين ومنع الاحتلال من تنفيذ مخططاته لإجبارهم على النزوح قسرا.

gnews

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