قناة إسرائيلية: تل أبيب تحذر عباس بشأن جنين

ومنذ أكثر من أسبوعين، تشن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة حملة في المخيم تستهدف من تصفهم بالخارجين على القانون، وتقول إن الهدف من هذا التحرك فرض الأمن وإنهاء الانفلات.
وفي المقابل، تؤكد الفصائل الفلسطينية أن الحملة الأمنية تستهدف مقاومين.
-
أخبار متعلقة
-
إصابات بالاختناق خلال مواجهات في قرية يتما جنوبي نابلس
-
قوات الاحتلال تنفذ سلسلة اقتحامات بالضفة الغربية
-
ارتفاع حصيلة قصف المواصي
-
طائرات الاحتلال تستهدف خياما للنازحين بالمواصي
-
عملية جديدة لسرايا القدس
-
مطالبة بحماية المرضى والطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان في غزة
-
إصابة جنود إسرائيليين في غزة
-
نتنياهو: إسرائيل ستتحرك ضد الحوثيين