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قناة إسرائيلية: تل أبيب تحذر عباس بشأن جنين

محمود عباس
محمود عباس
الإثنين، 23-12-2024 12:54 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن إسرائيل أرسلت تحذيرا للرئيس الفلسطيني محمود عباس باقتراب انتهاء المدة الممنوحة للمهمة التي تنفذها الأجهزة الأمنية في مخيم جنين.اضافة اعلان


ومنذ أكثر من أسبوعين، تشن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة حملة في المخيم تستهدف من تصفهم بالخارجين على القانون، وتقول إن الهدف من هذا التحرك فرض الأمن وإنهاء الانفلات.

وفي المقابل، تؤكد الفصائل الفلسطينية أن الحملة الأمنية تستهدف مقاومين.
 
gnews

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