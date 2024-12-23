قناة إسرائيلية: تل أبيب تحذر عباس بشأن جنين

12:54 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/714247 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن إسرائيل أرسلت تحذيرا للرئيس الفلسطيني محمود عباس باقتراب انتهاء المدة الممنوحة للمهمة التي تنفذها الأجهزة الأمنية في مخيم جنين. اضافة اعلان





ومنذ أكثر من أسبوعين، تشن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة حملة في المخيم تستهدف من تصفهم بالخارجين على القانون، وتقول إن الهدف من هذا التحرك فرض الأمن وإنهاء الانفلات.



وفي المقابل، تؤكد الفصائل الفلسطينية أن الحملة الأمنية تستهدف مقاومين.

